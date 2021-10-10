الكاظمي يدعو الناخبين غير المصوتين لغاية الان لسرعة التوجه للمراكز الانتخابية

2021/10/10 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المواطنين على التوجه الى المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.وقال الكاظمي عبر تغريدة نشرها على تويتر اننا تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي وان العملية الانتخابية جرت بانسيابية مقدما الشكر لجميع من شاركوا في الاقتراع.ودعا الكاظمي الناخبين الذين لم يصوتوا لغاية الان الى سرعة التوجه للمراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم في حين أنهى الكاظمي تغريدته بالقول مخاطبا العراقيين صوتوا من أجل العراق ومن أجل مستقبل أجيالنا.

شعبنا الكريم..



تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي وجرت العملية الانتخابية بانسيابية.



أشكر كل من شارك في الاقتراع، وأدعو الناخبين غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم.صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 10, 2021

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