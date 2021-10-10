الشمري يتحدث لـ السومرية عن عملية نقل 'عصا الذاكرة'

2021/10/10 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، الاحد، أن عملية نقل عصا الذاكرة ستبدأ من مساء اليوم حتى صباح الغد.

وذكر الشمري في حديث لـ السومرية، إنه "تم اعتقال 77 متهماً بخرق الصمت الانتخابي ومخالفات عدة في مناطق متفرقة من البلاد".وأضاف، أن "القوات الامنية مستمرة في تنفيذ خططها بشكل جيد".وتابع، أن "عملية نقل عصا الذاكرة ستبدأ من مساء اليوم حتى صباح الغد، عبر الطائرات".

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