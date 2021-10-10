2021/10/10 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أبدى رجل الدين البارز، رشيد الحسيني عن امتعاضه من حرمانه من الإدلاء بصوته في النجف بسبب خلل في سجل الناخبين.وحمل الحسيني في مقطع فيديو، اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، “مفوضية الانتخابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رجل دين يبدي امتعاضا شديدا لحرمانه من التصويت بالانتخابات البرلمانية المركز الخبري الوطني.

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