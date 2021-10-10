2021/10/10 | 15:13 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تقبض على 77 مخالفا في عدة محافظات

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ألقت القبض على 77 مخالفا في محافظات عدة، لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "مفارز اللجنة الأمنية العليا للانتخابات القبض على 77 شخصاً لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات بغداد ونينوى وديالى وكركوك والبصرة والانبار وصلاح الدين واربيل وواسط والديوانية ".

ولفتت إلى "إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية التي تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وبينت: "ويأتي اجراء اللجنة الأمنية العليا للانتخابات هذا في إطار الحرص على نزاهة الانتخابات وضمان عدم السماح بتعكير الأجواء الانتخابية التي اتسمت بالشفافية والديمقراطية المنبثقة عن حرية الناخب العراقي في اختيار من يمثله".

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