مفوضية الانتخابات تكشف عن اعداد مراقبي ووكلاء الكيانات السياسية

2021/10/10 | 15:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوكلاء وحدهم من يستطيعون تقديم الشكاوى.

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