بتسجيل صوتي..الصدر يأمل بمشاركة “أكثر فاعلية” في الانتخابات

2021/10/10 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعرب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحد، عن أمله بمشاركة “أكثر فاعلية” في الانتخابات خلال الفترة المسائية، قبل اغلاق مراكز الاقتراع في الـ6 مساءً.وقال الصدر، عبر تغريدة صوتية على منصة تويتر، […]

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