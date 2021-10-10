مدير مفوضية الانتخابات في النجف ينفي توقف أو إغلاق مراكز اقتراع (فيديو)

2021/10/10 | 15:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مدير مفوضية الانتخابات في النجف يوسف عبد العظيم، أن العملية الانتخابية تجري بانسيابية عالية بحضور المراقبين الدوليين ولا يوجد أي اغلاق في مراكز الاقتراع.

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وقال عبد العظيم أن "جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 633 في المحافظة فاعلة ولا يوجود اي محطة تم اقفالها، لغاية هذه اللحظة".

وأضاف "نشيد بالناخبين الذي حضروا للادلاء باصواتهم، كما ندعو الذين لم يحضروا إلى مراجعة مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم".

وأوضح أن "هذا اليوم هو حصيلة الجهد الذي بذلته مفوضية الانتخابات و جميع كوادرها منذ اليوم الثاني من شهر كانون الثاني 2020 ولغاية اليوم".

وبين أن "مراكز الاقتراع افتتحت اليوم بحضور المراقبين الدوليين، وان العملية تمت بشفافية وانسيابية عالية".

ودعا "العاملين إلى توخي الحذر في التصريحات، داعيا "جميع المواطنين للادلاء باصواتهم وفقا للاليات المحددة".

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