اللغة والحب هذه الأيام - أحمد الخميسي

2021/10/10 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي على أيامنا، أعني في الستينيات، كنا نصف البنات الحلوات بقولنا : " قمر 14"، أو " سنيورة"، وفي أقصى أنواع التجديد الجريء كنا نقول : " البنت دي صاروخ "! وكانت نصف قصص الحب تدور همسا في مكالمات التليفون الأرضي في الليل، أما اللقاءات فكانت تتم في حديقة الأسماك، أو الحديقة الفرعونية.



وكانت دموعنا تسيل بحرارة مع لبني عبد العزيز وعبد الحليم في فيلم " الوسادة الخالية"، ونرتج بالبكاء مع عماد حمدي في فيلمه " ......





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