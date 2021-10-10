2021/10/10 | 15:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

سجلت معظم المراكز الانتخابية في العراق، مشكلة عدم وجود بصمات الأصابع للناخبين، وبالإضافة إلى نسب المقاطعة التي من المتوقع أن تكون مرتفعة، سيهدد الخلل الفني الذي شهدته أجهزة الاقتراع نسبة المشاركة، والذي أصاب الكثير من الناخبين بالإحباط والغضب.

شهد "ألترا عراق" على عملية تصويت فاشلة لأحد الناخبين الذي لم يتمكن من التصويت بسبب عدم ظهور بصمته في جهاز قارئ البطاقة البايومترية

ودخل "ألترا عراق" في إحدى المراكز الانتخابية بجانب الكرخ في العاصمة بغداد بصفته الإعلامية للاطلاع عن كثب على سبب هذه المشكلة خصوصًا بعد تصريح من المفوضية بهذا الشأن بوجود فرق فنية لتدارك المشاكل التي قد تواجهها أجهزة الانتخاب، بالإضافة إلى إمكانية اعتماد قارئ الباركود في حال عدم ظهور بصمة الناخب في الجهاز.

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المفوضية تعلق حول أعطال أجهزة الاقتراع

وشهد "ألترا عراق" على عملية تصويت "فاشلة" لأحد الناخبين، الذي لم يتمكن من التصويت بسبب عدم ظهور بصمته في جهاز قارئ البطاقة البايومترية، رغم المحاولات المتكررة وإعادة إدخال بطاقته الانتخابية في الجهاز لأكثر من مرة.

وتناقش موفد "ألترا عراق" مع الموظف المسؤول عن الجهاز البايومتري، بشأن هذه المشكلة وسببها وآلية التعامل معها، حيث أكد موظف المفوضية المسؤول عن جهاز قارئ البطاقات، أن "المشكلة تتلخص بعدم وجود بصمات الناخب في البطاقة وهذا يتحمل مسؤوليته الموظف الذي أخرج البطاقة للناخب في المرة الأولى حيث لم يؤكد على أخذ البصمات بشكل دقيق وخزنها في البطاقة"، وشاهد "ألترا عراق" أنه عند إدخال بطاقة الناخب في الجهاز، تظهر صورة الناخب ومن ثم رسم كفوف مع وجود دوائر حمراء على الأصابع العشرة، وهو ما يعني عدم وجود بصمات الأصابع في هذه البطاقة، حيث في تجربة لناخب آخر، ظهرت دوائر خضراء على الأصابع العشرة الظاهرة في جهاز قارئ البطاقة البايومترية.

وتحدث موفد "ألترا عراق" مع الموظف المسؤول لقراءة البطاقة عبر الباركود بدلًا من بصمات الأصابع، عملًا بما تحدثت به مفوضية الانتخابات في إحدى تصريحاتها، فقام الموظف بإزالة البطاقة ووضعها "بشكل خاطئ" أمام قارئ الباركود، حيث قام بوضع وجه البطاقة باتجاه القارئ، قائلًا إنها "لا تعمل أيضًا"، قبل أن يقوم موفد "ألترا عراق" بإبلاغه بأنه يضع البطاقة بشكل خاطئ، حيث أن مربع الباركود موجود في ظهر البطاقة البايومترية وليس في مقدمتها، وعند إعادة الكرّة، لم تقرأ البطاقة من قبل الجهاز أيضًا.

ويوضح الموظف، بأن عملية قراءة الباركود يتطلب أن يظهر لنا في الشاشة كلمة "تخطي" هي غير موجودة، وهذه التقنية وضعت لمقطوعي الأيدي.

وتقود هذه المشاهدة السريعة ووضع البطاقة بشكل خاطئ أمام قارئ الباركود، لاحتمالين، هو "جهل" موظف المفوضية بآلية استخدام قارئ الباركود أو تعمد بوضعها بشكل خاطئ، وفي الحالتين سيتسبب بعدم إمكانية الناخب من التصويت.

وتحقق "ألترا عراق" من تصويت 57 ناخبًا في هذه المحطة وعلى هذا الجهاز حتى الساعة الواحدة ظهرًا، من بين المحطات الأخرى داخل هذا المركز الانتخابي، فيما أوضح الموظف أن "ضعف هذا العدد عادوا إلى منازلهم دون انتخاب بسبب هذه المشكلة"، خصوصًا وأن هذه المشكلة واجهت كبار السن على الأغلب، ما يدفعهم للعودة للمنازل دون تكرار محاولاتهم أو الغصرار على الانتخاب أو إيجاد حل بديل للمشكلة.

وتجول موفد "ألترا عراق" على محطات أخرى داخل المركز الانتخابي، وسأل معظم الموظفين المسؤولين عن كيفية معالجة هذه المشكلة، إلا أنهم جميعًا نفوا علمهم بإمكانية وجود حل بديل لهذه المشكلة.

الكثير من الناخبين عادوا إلى منازلهم دون أن ينتخبوا بسبب مشكلة أجهزة الاقتراع

واتصل "ألترا عراق" بمفوضية الانتخابات لأكثر من مرة للاستفسار عن كيفية التعامل جديًا مع هذه المشكلة، إلا أن محاولات الاتصال باءت بالفشل.

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10 معلومات أساسية عن الانتخابات العراقية

وحصل "الترا عراق" على صورة من أحد مراكز الاقتراع التي شهدت خروج أجهزتها عن العمل.

بدوره، ذكر ائتلاف شبكات مراقبة الانتخابات، أنّ أكثر من 10% من مراكز الاقتراع التي جرى مراقبتها والبالغة 2882، سجلت مشاكل في أجهزة الاقتراع الإلكتروني أثناء مرحلة الافتتاح.

من جانبه، عبّر رجل الدين البارز، رشيد الحسيني عن استيائه بعد منعه من التصويت بسبب وجود خلل في عملية تحديث سجله الانتخابي.

وفي ذات السياق، حذر "صالح العراقي" المعروف بـ "وزير" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ناخبي التيار من مغادرة المراكز الانتخابية قبل التأكد من الإدلاء بأصواتهم بعد تلقي تقارير تفيد بتعطل أجهزة الاقتراع.

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أول تعليق من مفوضية الانتخابات

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