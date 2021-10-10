منبئ جوي: نزول هواء بارد منتصف الشهر الحالي

2021/10/10 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاحد، عن ان منتصف الشهر الحالي سيشهد اجراء باردة.

وقال عطية في بيان، اليوم الاحد، ان "هناك نزول هواء بارد في الطبقات العليا من الجو ، منتصف الشهر الحالي".

الا انه اشار الى، ان "مشكلة اغلب المدن حاليا مازالت مع المرتفع الجاف".

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