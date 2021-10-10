متدنية جداً.. مكتب انتخابات أربيل يعلن أحدث نسبة للإقتراع العام بالمحافظة

2021/10/10 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

اعلن مكتب انتخابات محافظة اربيل ، اليوم الاحد، عن احصائية عن منتصف اليوم في الانتخابات العامة في المحافظة.

وقال في بيان تلقته (بغداد اليوم) ، ان " نسبة التصويت في محافظة اربيل بلغت 18 % ، وعدد الناخبين الكلي ( 1.159.750 ناخب )".

فيما اشار الى ان "عدد المصوتين ( 216.035 ناخب )".

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