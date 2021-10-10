بالفيديو.. القبض على مروّجة لانتخاب ظافر العاني مقابل مبالغ مالية بالأعظمية

2021/10/10 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على مروجة لإنتخاب المرشح ظافر العاني، مقابل مبالغ مالية في منطقة الأعظمية شمالي بغداد.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم القاء القبض على مروجة لإنتخاب المرشح ظافر العاني، مقابل مبالغ مالية في منطقة الاعظمية شمالي بغداد".واضاف أن "القوات الامنية القت القبض على المدعوة (رشا وليد) بتهمة الترويج لانتخاب المرشح ظافر العاني مقابل مبالغ مالية ضمن منطقة الأعظمية شمالي بغداد"، لافتاً الى انها "كانت تحمل مبالغ نقديه لتوزيعها على الناخبين والترويج للمرشح ظافر العاني،حيث القي القبض عليها من قبل القوه الماسكه للارض واقتيادها الى مركز الشرطه باب الشيخ".

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