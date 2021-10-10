الصدر : العراق بحاجة لاصوات الخيرين الوطنيين

2021/10/10 | 15:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر :" ان العراق بحاجة الى اصوات الخيرين الوطنيين ".وقال الصدر في رسالة صوتية:" ان الفترة الصباحية لهذا العرس الانتخابي انتهت على اكمل وجه بفضل الله وتوفيقه..ونأمل ان تكون الفترة المسائية في الساعات المقبلة اكثر فعالية وبهمة عالية من اجل نجاح الاصلاح".واضاف:" ان العراق بحاجة إلى أصوات الخيرين الوطنيين "./ انتهى

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