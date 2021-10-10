2021/10/10 | 15:24 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / نينا / اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر :" ان العراق بحاجة الى اصوات الخيرين الوطنيين ".وقال الصدر في رسالة صوتية:" ان الفترة الصباحية لهذا العرس الانتخابي انتهت على اكمل وجه بفضل الله وتوفيقه..
ونأمل ان تكون الفترة المسائية في الساعات المقبلة اكثر فعالية وبهمة عالية من اجل نجاح الاصلاح".واضاف:" ان العراق بحاجة إلى أصوات الخيرين الوطنيين "./ انتهى
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ونأمل ان تكون الفترة المسائية في الساعات المقبلة اكثر فعالية وبهمة عالية من اجل نجاح الاصلاح".واضاف:" ان العراق بحاجة إلى أصوات الخيرين الوطنيين "./ انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر : العراق بحاجة لاصوات الخيرين الوطنيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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