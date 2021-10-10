الاتصالات تنفي وجود ضعف في خدمة الانترنت

2021/10/10 | 15:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة الاتصالات، اليوم الاحد، وجود ضعف في خدمة الانترنت في عموم العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، في تصريح صحفي، إن “الكوادر الهندسية والفنية التابعة للوزارة متواجدة في كل المراكز”، مشيرا الى ان “الخلل الذي حصل في بعض المحافظات هو خلل في الاجهزة التابعة لمفوضية الانتخابات وليس في الانترنت”.وكانت مفوضية الانتخابات قد اكدت ، اليوم الأحد، تواصلها مع جميع مراكز الاقتراع، فيما أشارت إلى أن هناك لجنة فنية توفر الدعم للمراكز لمعالجة أي خلل.

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