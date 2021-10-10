المفوضية تحدد موعد اختيار محطات الفرز اليدوي

2021/10/10 | 15:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، إجراء قرعة لاختيار محطات الفرز اليدوي في الرابعة عصراً لبيان مدى مطابقة نتائج الفرز الإلكتروني.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي برسالة صوتية، إن ” […]

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