عاجل.. تغريدة جديدة للصدر: العراق بحاجة الى الوطنيين الخيرين

2021/10/10 | 15:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد ظهر اليوم الاحد، نداءً جديداً إلى الوطنيين والخيرين.وقال الصدر في تسجيل صوتي عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان الفترة الصباحية انتهت بفضل الله، ونأمل ان تكون الفترة المقبلة المتبقية أكثر فاعلية، مشيرا الى ان الاصلاح بحاجة الى اصوا الوطنيين الخيرين.pic.twitter.com/lO4BvzlDgH — مقتدى السيد …

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تغريدة جديدة للصدر: العراق بحاجة الى الوطنيين الخيرين أولاً على النور نيوز.

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