نائب حاكم ولاية أمريكية يثير موجة غضب بـ

2021/10/10 | 15:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بولاية نورث كارولينا باستقالة الجمهوري مارك روبنسون، نائب حاكم ولاية كارولينا الشمالية، بعد نشر مقطع فيديو له يقول إنه لا ينبغي تعليم الأطفال الأمريكيين حول "التحول الجنسي، والمثلية الجنسية، وأي من تلك القذارة"، على وسائل التواصل الاجتماعي.

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