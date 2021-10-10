الحريري: الجانب الاقليمي يحاول ابعاد الحشد الشعبي عن الانتخابات

2021/10/10 | 15:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الباحث في الشأن السياسي، جاسم الحريري، اليوم الاحد، ان الجانب الاقليمي يحاول ابعاد الحشد الشعبي عن الانتخابات.وقال الحريري في حديث لـ”الايام” ان “الجانب الاقليمي يحاول ابعاد الحشد الشعبي عن الانتخابات”، مبينا ان “الحشد الشعبي يتعرض لهجمات عدة من قبل امريكا لتفريغ الساحة العراقية”.وأضاف ان “بيان المرجعية العليا يحث عن اختيار الشخص […]

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