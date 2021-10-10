تسجيل صوتي للصدر عن الانتخابات.. ماذا تضمن؟

2021/10/10 | 15:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، العراقيين على المشاركة الفاعلة في العرس الانتخابي.

وذكر الصدر في تسجيل صوتي تابعه تابعه NRT عربية، (10 تشرين الأول 2021)، "انتهت الفترة الصباحية لهذا العرس الانتخابي على اكمل وجه بفضل الله وحسن توفيقه"، معربا عن "امله بان تكون الفترة المسائية في الساعات القادمة أكثر فاعلية وبهمة عالية".

واضاف، ان "العراق بحاجة إلى أصوات الخيرين الوطنيين".

N.A

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