2021/10/10 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DeweutyMZ4Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. اكبر مسنة تشارك في الانتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. اكبر مسنة تشارك في الانتخابات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).