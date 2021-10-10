2021/10/10 | 15:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bvo1x6VDjsU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر: انتهت الفترة الصباحية من العرس الانتخابي على أكمل وجه) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر: انتهت الفترة الصباحية من العرس الانتخابي على أكمل وجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).