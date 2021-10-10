العراق يخطط لإنتاج 10 آلاف ميجاوات من الطاقة الشمسية

2021/10/10 | 15:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، أن العراق تعاقد مع شركات أجنبية لإنتاج نحو 2500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، عبر بناء محطات شمسية، من أصل 10 آلاف ميجاوات مخطط الوصول إليها حتى عام 2030.

وقال عبد الجبار في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، "فخورون بتحقيق هذا الإنجاز وبهذه المدة القصيرة من عمر الحكومة، وقعنا العقد رقم 3 للطاقة الشمسية مع (ائتلاف شركات) سكاتك بعد توتال ومصدر".

وأضاف الوزير أن "باكمال المشاريع الثلاث سيكون العراق قد حقق 25 بالمائة من طموحه لعام 2030، الذي يستهدف إنتاج 10 آلاف ميجاوات من الطاقة الشمسية".

والخميس، وقّع إئتلاف شركات بقيادة "سكاتك" النرويجية مع وزارة الكهرباء العراقية عقد استثمار قيمته 500 مليون دولار، لإنتاج 525 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

وسبق ذلك الأربعاء، توقيع عقد مع شركة "أبوظبي لطاقة المستقبل" (مصدر) لبناء 5 محطات للطاقة الشمسية لإنتاج ألف ميجاوات من الكهرباء كمرحلة أولى، من أصل ألفي ميجاوات مخطط لها.

وفي 5 أيلول، وقعت وزارة النفط عقداً مع شركة "توتال إينرجي" الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار، لتنفيذ أربعة مشاريع في مجال الغاز والطاقة الكهربائية عبر تشييد محطات شمسية بطاقة ألف ميجاوات.

وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفقا لمسؤولين في القطاع.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية على رأسها السعودية، لاستيراد الكهرباء عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج.

وعلى مدى السنوات الماضية، يعتمد العراق على إيران في إمدادات الكهرباء، باستيراد 1200 ميجاوات وكذلك وقود الغاز لتغذية التوليد المحلية.

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