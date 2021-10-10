البرزنجي: المرجعية الدينية حثت على المشاركة بالانتخابات ويجب تلبيه الدعوة

2021/10/10 | 15:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس مركز الوان للحوار، حيدر البرزنجي، اليوم الاحد، ان المرجعية الدينية حثت على المشاركة بالانتخابات ويجب تلبيه الدعوة.وقال البرزنجي في حديث لـ”الايام” انه “لم تأتي الاسماء من هيئة الحشد الشعبي لاسباب امنية”، متسائلا “سمح لابناء الحشد بالتصويت العام وكيف يصوتون وهم في سواتر القتال”.واضاف انه “المرجعية الدينية حثت على المشاركة بالانتخابات […]

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