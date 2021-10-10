2021/10/10 | 15:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، تقرير المنتصف الخاص بجانب الكرخ في بغداد ليوم الاقتراع دون الإشارة إلى نسبة المشاركة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأشار التقرير الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (10 تشرين الاول 2021)، إلى أن مجموع الناخبين بلغ 2 مليون و319 ألف و113 ناخباً فقط حتى منتصف يوم الاقتراع العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير منتصف يوم الاقتراع الخاص بجانب الكرخ من العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير منتصف يوم الاقتراع الخاص بجانب الكرخ من العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).