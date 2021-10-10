2021/10/10 | 15:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني عزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، سبب تسجيل خروقات أو مخالفات خلال عملية الاقتراع العام التي ما تزال مستمرة حتى اللحظة، إلى كثرة مراكز ومحطات الاقتراع.وقالت مساعدة الناطق الإعلامي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تعزو تسجيل الخروقات والمخالفات الانتخابية لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تعزو تسجيل الخروقات والمخالفات الانتخابية لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تعزو تسجيل الخروقات والمخالفات الانتخابية لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).