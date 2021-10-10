اللجنة الاستشارية تناقش الربط الكهربائي الخليجي مع العراق وهيكلة التعرفة الموحدة

2021/10/10 | 15:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: عقدت اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي الخليجي، اليوم الأحد، اجتماعها السابع والأربعين عبر الاتصال المرئي، برئاسة إبراهيم الحارثي، من هيئة تنظيم الخدمات العامة بسلطنة عمان، وبمشاركة جميع أعضاء دول المجلس والأمانة العامة …

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