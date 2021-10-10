خبير: “دلتا” قد يكون آخر تحور لفيروس كورونا

2021/10/10 | 16:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يعتقد الخبير الروسي، يفغيني كونين، أن سلالة “دلتا” من فيروس كورونا التي هيمنت على العالم في الفترة الأخيرة، قد تكون آخر تحور للفيروس.وبحسب كونين، فإن هذا الخيار “يمثل بلا شك […]

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