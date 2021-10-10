2021/10/10 | 16:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “سجلت 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3531 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



انخفاض جديد بإعداد اصابات ووفيات كورونا المركز الخبري الوطني.

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