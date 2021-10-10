الصحة تسجل أكثر من 1600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/10/10 | 16:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر من مليوني إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 10 تشرين الأول/أكتوبر، وتضمن تسجيل 1652 إصابة، و26 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 3531 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 96.1%.

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