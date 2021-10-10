2021/10/10 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم تنشر تقرير مفوضية الانتخابات لمنتصف اليوم في الكرخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد اليوم تنشر تقرير مفوضية الانتخابات لمنتصف اليوم في الكرخ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد اليوم تنشر تقرير مفوضية الانتخابات لمنتصف اليوم في الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).