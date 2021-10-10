العراق يسجل ارتفاعاً بإصابات الجائحة في يوم الانتخابات

2021/10/10 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3531 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 26 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 35694".

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