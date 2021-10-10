عاجل.. أنباء عن عمليات مشبوهة داخل المراكز الانتخابية في الكرمة

2021/10/10 | 16:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وردت لـ”النور نيوز”، أنباء عن وجود عمليات مشبوهة داخل المراكز الانتخابية في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار.ودعا مراقبون للعملية الانتخابية، مجلس المفوضين الى التدخل العاجل في انتخابات قضاء الكرمة، مشيرين الى ان مراكز كثيرة طردت المراقبين في تمام الواحدة ظهرا وتجري عمليات مشبوهة داخل المراكز.وأكد المراقبون، ان مايجري في مدينة الكرمة …

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أنباء عن عمليات مشبوهة داخل المراكز الانتخابية في الكرمة أولاً على النور نيوز.

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