2021/10/10 | 16:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت القوات الأمنية، اليوم الأحد، القبض على إمرأة تروج لانتخاب مرشح عن تحالف تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي مقابل مبالغ مالية.وحصل “النور نيوز” على فيديو، جاءت فيه اعترافات المدعوة (رشا وليد) ضمن منطقة الفضل وسط العاصمة بغداد، والتي تفيد بتوزيعها مبالغ مالية للناخبين والترويج للمرشح عن تحالف تقدم “ظافر العاني”.وقالت …

ظهرت المقالة بالفيديو..



إعترافات إمرأة تروج لمرشح عن تحالف الحلبوسي مقابل مبالغ مالية أولاً على النور نيوز.

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