رئيس بعثة جامعة الدول العربية :هناك رضا كبير من العراقيين على سير العملية الانتخابية

2021/10/10 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات سعيد ابو علي :"ان فرق البعثة تنتشر في مختلف المحافظات لمراقبة الانتخابات ".وقال ابو علي في تصريح متلفز :" هناك رضا كبير من العراقيين على سير العملية الانتخابية "./انتهى2

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