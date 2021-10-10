تسجيل 1652 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3531 حالة في عموم مناطق العراق

2021/10/10 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل(1652) إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل(3531) حالة للشفاء ووفاة( 26) حالة في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./ انتهى7

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