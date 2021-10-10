الجامعة العربية: نسب الإقبال تتصاعد ونتوقع ارتفاع عدد الناخبين بالساعتين الأخيرتين

2021/10/10 | 16:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت الجامعة العربية، اليوم الأحد، تسجيل فرقها نسب إقبال متصاعدة في الساعات الأخيرة خلال عملية الاقتراع العام مشيرة إلى أنها تتوقع ارتفاع عدد الناخبين بالساعتين الأخيرتين من العملية الانتخابية في السادسة مساءً.وقال الأمين العام المساعد رئيس بعثة وفد جامعة العربية لملاحظة الانتخابات البرلمانية السفير سعيد أبو علي للوكالة الرسمية “لمسنا حالة رضا لدى المراقبين […]

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