نسبة التصويت في الاقتراع لكل محافظة (وثيقة).. تقرير المنتصف

2021/10/10 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” ، وثيقة تتضمن نسبة التصويت في الاقتراع العام لكل محافظة من محافظات البلاد، منذ بداية الاقتراع ولغاية منتصف اليوم.وانطلقت، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت العام في أول انتخابات “مبكرة” بعد عام 2003.

وفتحت مراكز الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا، على ان يتم اغلاقها في تمام الساعة السادسة مساءً.

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