2021/10/10 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن تسجيل 1652 اصابة بـ وباء كورونا و 3531 حالة شفاء اضافة الى وفاة 26 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

التالي

منذ 5 ساعات

امين بغداد يوجه باطلاق الالعاب النارية فور انتهاء العرس الانتخابي

منذ 6 ساعات

مساجد الفلوجة تدعو المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات

منذ 18 ساعة

بالصورة..



أصغر عراقي يتلقى لقاح كورونا

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 1227 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

العثور على 500 قطعة أثرية غربي الكوت

منذ يومين

الخطوط الجوية العراقية تحدد موعد توقف رحلاتها

منذ يومين

الصحة تسجل 2215 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 3 أيام

التعليم تعلن إطلاق استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات

منذ 3 أيام

الصحة تسجل 2044 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 3 أيام

المنافذ الحدودية تحبط محاولة تهريب مواد مخالفة في ميناء ام قصر

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 1652 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 1652 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).