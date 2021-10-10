العراقيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مبكرة هي الخامسة منذ الغزو الأمريكي

2021/10/10 | 16:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية الخامسة منذ الغزو الأمريكي عام 2003.تأتي الانتخابات المبكرة ردًا على الاحتجاجات الضخمة في عام 2019.وسيكون طرح مواضيع الفساد والبطالة والنفوذ الإيراني من القضايا الرئيسية.

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