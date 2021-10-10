الجامعة العربية : الانتخابات العراقية تسير بشكل طبيعي وهادئ

2021/10/10 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وفد الجامعة العربية، أن أجواء

الاقتراع في الانتخابات العراقية اليوم

الأحد، تسير بشكل طبيعي وهادئ.

وذكر الأمين العام المساعد، رئيس بعثة

وفد جامعة العربية لملاحظة الانتخابات

البرلمانية، السفير سعيد

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