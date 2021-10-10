2021/10/10 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

بعض الفرق الرياضية تشارك في مسابقات

مختلفة، ولاتحقق منجزا، ولاتسجل فوزا،

وقد تسجل هدفا، أو بعض النقاط، وقد تفوز

في مباراة، أو مباراتين، لكنها لاتصل

الى النهائي، وقد تصل الى النها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى يفوز الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى يفوز الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).