وفد الجامعة العربية يعلق على عملية الاقتراع: اقبال كبير في الساعات الاخيرة

2021/10/10 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت الجامعة العربية، اليوم الأحد، تسجيل فرقها نسب إقبال متصاعدة في الساعات الأخيرة خلال عملية الاقتراع العام مشيرة إلى أنها تتوقع ارتفاع عدد الناخبين بالساعتين الأخيرتين من العملية الانتخابية في السادسة مساءً.[…]

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