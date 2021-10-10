الجامعة العربية تكشف توقعاتها للساعات المقبلة في العراق

2021/10/10 | 16:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الجامعة العربية، الأحد، تسجيل فرقها نسب إقبال متصاعدة في الساعات الأخيرة خلال عملية الاقتراع العام مشيرة إلى أنها تتوقع ارتفاع عدد الناخبين بالساعتين الأخيرتين من العملية الانتخابية في السادسة مساء.

وقال الأمين العام المساعد رئيس بعثة وفد جامعة العربية لملاحظة الانتخابات البرلمانية السفير سعيد أبو علي في تصريح تابعه NRT عربية (10 تشرين الاول 2021)، ​"لمسنا حالة رضا لدى المراقبين على مجريات العملية الانتخابية، وهناك إجماع على توفر البيئة الآمنة والمعايير السليمة لمجريات العملية الانتخابية".

وأضاف إن "نسب الإقبال تتزايد في مراكز الاقتراع وفقاً لفرق مراقبي البعثة المنتشرين بجميع مدن العراق، ونتوقع زيادة نسب الإقبال في الساعتين الأخيرتين".

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