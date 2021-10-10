2021/10/10 | 16:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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المفوضية تجري عملية القرعة لاختيار محطات العد والفرز اليدوي للاقتراع العام » وكالة الأنباء العراقية

انتخابات تشرين

اليوم, 16:35

واع/

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