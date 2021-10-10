2021/10/10 | 16:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: w9RMZQLWj7w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسنة كوردية تدلي بصوتها في أحد مراكز الاقتراع بمحافظة حلبجة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسنة كوردية تدلي بصوتها في أحد مراكز الاقتراع بمحافظة حلبجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).