2021/10/10 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة الامنية للانتخابات تدعو المواطنين للاسراع بالمشاركة في التصويت المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة الامنية للانتخابات تدعو المواطنين للاسراع بالمشاركة في التصويت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة الامنية للانتخابات تدعو المواطنين للاسراع بالمشاركة في التصويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).