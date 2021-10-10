المفوضية تجري عملية القرعة لاختيار محطات العد والفرز اليدوي

2021/10/10 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عملية قرعة لاختيار محطات العد والفرز اليدوي للاقتراع العام ضمن محافظة بغداد وبقية المحافظات.وذكر مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية حسن سلمان في مؤتمر […]

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