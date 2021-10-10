مستشفى في كربلاء تنجح بأجراء عمليتين فوق الكبرى لطفلتين

2021/10/10 | 16:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت العمليتين بنجاح بجهود الكادر الطبي والتمريضي والصحي الساند في المستشفى.

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