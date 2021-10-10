لجنة حماية الانتخابات توجه نداءً للمواطنين بشأن الاقتراع

2021/10/10 | 16:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الأحد، المواطنين إلى سرعة الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات البرلمانية لاختيار من يمثلهم في البرلمان العراقي القادم.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، تلقى "ناسط نسخة منه، (10 أيلول 2021)، ان "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تدعو مواطنينا الكرام كافة في جميع محافظات البلاد إلى سرعة الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات البرلمانية لاختيار من يمثلهم في البرلمان العراقي القادم".

واكدت اللجنة أن "الإدلاء بالأصوات والمشاركة الفاعلة في الانتخابات هو استحقاق وطني فلا تضيعوا فرصة رسم مستقبل زاهر لبلدكم علما ان اللجنة الأمنية وفرت كل سبل وصول الناخب إلى مركزه الانتخابي بسهولة ويسر تماشيا مع خطتها الأمنية لتأمين نجاح العملية الديمقراطية".

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