مفوضية الانتخابات تمتنع عن إعلان تقرير منتصف نهار يوم الاقتراع

2021/10/10 | 16:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

لم تكشف المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، عن تقرير منتصف نهار يوم الاقتراع البلاد على الرغم من اقتراب نهاية اليوم الانتخابي.

وتداولت وسائل الإعلام وثيقة منسوبة للمفوضية تشير إلى أنّ نسبة مشاركة الناخبين بلغت 19% فقط من أصل عدد الأشخاص الذين استلموا بطاقات الانتخابات والبالغ 20.919.844 شخص، مع نهاية منتصف اليوم.

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وسجلت محافظة ديالى أعلى نسبة مشاركة بـ 27%، مقابل الكرخ في بغداد التي لم يشارك فيها سوى 10%.

لكن مسؤولة في المفوضية قالت لم تؤكد دقة الوثيقة المتداولة، مشيرة في تصريح تابعه "الترا عراق"، إلى أنّ مكاتب المفوضية ما تزال تحلل البيانات الواردة.

بالمقابل، أكّد تحالف المنظمات المراقبة للانتخابات أنّ نسبة المشاركة بلغت نحو 20% فقط.

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